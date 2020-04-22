Пекин вовремя не сообщил международному сообществу всю информацию о масштабах проблемы с коронавирусом COVID-19. Так считает госсекретарь США Майк Помпео. Он обвинил Китай в утаивании информации, которая у него по коронавирусу имелась.

Пекин вовремя не сообщил международному сообществу всю информацию о масштабах проблемы с коронавирусом COVID-19. Так считает госсекретарь США Майк Помпео. Он обвинил Китай в утаивании информации, которая у него по коронавирусу имелась.Даже после того, как Всемирная организация здравоохранения была уведомлена о вспышке коронавируса в Ухане, компартия Китая, подчеркивает Майк Помпео, не рассказывала о том, насколько вирус опасен и как о передается от человека к человеку. Так, заявил 22 апреля на брифинге в американском Госдепе Майк Помпео, продолжалось еще месяц, пока коронавирус не был зафиксирован во всех китайских провинциях.Майк Помпео обвинил Пекин в том, что Китай до сих пор недостаточно сотрудничает по вопросу коронавирусной пандемии. Китай до сих пор не поделился образцами коронавируса с внешним миром, продолжил американский госсекретарь, что не позволяет отследить эволюцию вируса.В Соединенных Штатах Америки Китай постоянно обвиняют в том, что Пекин несвоевременно информировал мир о коронавирусе и утаивал часть информации. Пекин все эти обвинения категорически опровергает. ВОЗ также заявляет, что данных об искусственном происхождении коронавируса нет.Вашингтон обвинения против Китая хочет использовать для отмены торговой сделки между двумя странами. Об этом заявил 45-й президент США Дональд Трамп.Вспышка заболевания произошла в китайском Ухане в конце 2019 года. В декабре Пекин уведомил о ней ВОЗ. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса.На 22 апреля в мире коронавирусом инфицированы более 2 миллионов 593 тысяч человек. Более 826 тысяч заражений приходится на США. В Китае официально зарегистрировано менее 84 тысяч заражений. Россия вторая страна по проведению тестов на коронавирус. Страна входит в десятку по уровню заражений. В России 57 тысяч 999 заражений.