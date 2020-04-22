В Арктической зоне есть риск того, что более прибыльный бизнес (например, нефтедобыча) задушит менее прибыльный (например, рыболовство). Государство должно обеспечить баланс хозяйствующих субъектов в регионе для его устойчивого развития. Так считают эксперты Проектного офиса развития Арктики (ПОРА).

В Арктической зоне есть риск того, что более прибыльный бизнес (например, нефтедобыча) задушит менее прибыльный (например, рыболовство). Государство должно обеспечить баланс хозяйствующих субъектов в регионе для его устойчивого развития. Такое мнение высказал Алексей Фадеев, ведущий научный сотрудник Института экономических проблем им. Г. П. Лузина Кольского научного центра РАН, на заседании дискуссионного клуба Проектного офиса развития Арктики (ПОРА) 21 апреля. Заседание было посвящено промышленной безопасности российской Арктики."Любая ответственная компания должна устанавливать цели устойчивого развития, согласованные со стратегией развития региона. При этом очень важен баланс факторов. Укрупнение "голубых фишек" хорошо с точки зрения регулирования, но это помеха для улучшения социальных и экономических показателей. Также необходимо бороться с неразвитостью малого и среднего бизнеса", — считает эксперт ПОРА по устойчивому развитию, профессор экономического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова Сергей Никоноров.Необходимо иметь в виду, что ликвидация устаревающих производств очень затратна, особенно для таких стационарных предприятий, как ГОКи, сообщил старший менеджер управления экологии компании "Норникель" Константин Машкович. Так, закрытие никелевого завода на Таймыре в 2016 году обошлось в 14 миллиардов рублей, считая только первоочередные затраты. На данный момент идут тендеры на рекультивацию территории предприятия, и по самым скромным подсчетам на нее понадобится около 20 миллиардов рублей и 10 лет. Но еще более важными проблемами при закрытии таких предприятий являются сохранение технологической цепочки и обеспечение занятости населения. Ведь такие предприятия в Арктике часто являются градообразующими.Специфика всех арктических предприятий и, следовательно, промышленная безопасность в Арктике так или иначе сводятся к экологичности. Таково мнение советника председателя Кольского научного центра РАН Владимира Маслобоева. По его мнению, задача повышения промышленной безопасности требует в первую очередь применения природоподобных технологий. Природоподобные разработки существуют и в Якутии, рассказала Варвара Друзьянова из Арктического государственного технологического университета. В республике разрабатывается способ биологической утилизации бытовых отходов для арктических поселков."Промышленная безопасность — важная составляющая национальной безопасности, особенно если это касается Арктики с учетом ее геостратегического значения. Роль государства в реализации проектов, связанных с промышленной безопасностью, очень велика, если не сказать решающая, так как это полномочия федерального центра. Поэтому многие проекты в этой сфере можно реализовывать в виде ГЧП, используя такой финансовый инструмент, как облигации. При этом государство должно разделять с инвесторами затраты на инфраструктуру, как это делается в Норвегии и Канаде", — считает координатор Экспертного совета Проектного офиса развития Арктики, доцент РАНХиГС Александр Воротников, который выступил модератором заседания.