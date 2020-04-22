Губернатор Московской области Андрей Воробьев ответил на вопрос о возможности продления режима самоизоляции. По его словам, это случится и затронет период майских праздников, сообщает телеканал Россия 24.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ответил на вопрос о возможности продления режима самоизоляции. По его словам, это случится и затронет период майских праздников, сообщает телеканал "Россия 24".Андрей Воробьев отметил, что во время праздничных дней возможен рост количества дачников. По данным УВД, их число в разные дни варьируется от 1,5 до 2 миллионов человек. Максимальное количество — 4 миллиона — все зависит от того, в каком составе выезжает семья.Губернатор рассказал, что в связи с этим они предусмотрели усиленные бригады скорой помощи. Кроме того, оборот бытовых вещей, в числе которых твердые отходы, газ, электричество, канализация, должны соответствовать той нагрузке, которая существует сегодня.Режим повышенной готовности из-за пандемии коронавируса был введен в Подмосковье с 13 марта. С 29 марта в регионе действует режим всеобщей самоизоляции.