Губернатор Дмитрий Махонин поручил сократить расходы на содержание краевого правительства. За счет этого решено пополнить фонд по борьбе с новой коронавирусной инфекцией. Это заявление прозвучало на заседании кабинета министров Пермского края.

Губернатор Дмитрий Махонин поручил сократить расходы на содержание краевого правительства. За счет этого решено пополнить фонд по борьбе с новой коронавирусной инфекцией. Это заявление прозвучало на заседании кабинета министров Пермского края.Как уточняют "Вести Пермь", на 10 процентов будет сокращена заработная плата всех министров, сотрудников администрации и самого губернатора. Дмитрий Махонин подчеркнул, что последствия эпидемии неминуемо скажутся на экономике. "Мы увеличили фонд, средства которого, в том числе направим на восстановление экономики в крае. При этом абсолютно справедливо уменьшить расходы на содержание аппарата правительства", — заключил глава края.По данным Роспотребнадзора, за 21 апреля в Пермском крае — 29. Таким образом, общее число заболевших достигло 266, из них 191 – на лечении, выздоровели 43 человека, трое умерли. Еще 1725 – на карантине.Из 29 человек — 18 мужчин, 10 женщин и один ребенок. Один прибыл из Турции, один из Санкт-Петербурга, остальные контактировали с заболевшими в Прикамье. Большая часть младше 45 лет (15 человек), 10 человек в возрасте 45-65, 3 человека старше 65 лет. Все заболевшие давно изолированы и находятся на лечении, круг контактировавших лиц — под наблюдением специалистов.Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 57 999 случаев коронавируса. За весь период зафиксировано 513 летальных исходов, выздоровели 4420 человек.