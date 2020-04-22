Стоимость американской нефти рухнула ниже нуля впервые в истории. Цены на предыдущих торгах были невероятными - минус 40 долларов за баррель. То есть продавцы, фактически, платили покупателям. Ситуацию уже прокомментировал глава Минэнерго Александр Новак. По словам министра энергетики России, драматизировать происходящее не стоит.

Стоимость американской нефти рухнула ниже нуля впервые в истории. Цены на предыдущих торгах были невероятными — минус 40 долларов за баррель. То есть продавцы, фактически, платили покупателям. Ситуацию уже прокомментировал глава Минэнерго Александр Новак. По словам министра энергетики России, драматизировать происходящее не стоит. Ведь у стран ОПЕК+ есть все необходимое, чтобы отреагировать на колебания цен.Из состояния перегрева — в ледниковый период. Впервые в истории температура нефтяного рынка опустилась ниже нуля.Контракт на поставку барреля американской нефти WTI вечером 20 апреля стал стоить минус 37 долларов 63 цента. То есть, не сама нефть, а договор на ее поставку в мае. Фьючерс — от английского "будущий"."Эти фьючерсы закрывались сегодняшней ночью, поэтому их сбрасывали по крайне низкой цене по одной простой причине, что исполнение их было невыгодно. Поэтому так цена уходила даже в минус, — поясняет политолог Марат Баширов. — То есть, готовы были даже доплачивать, только лишь бы снять с себя обязательства"."Фьючерс — это сделка-пари. Если вы покупаете, скажем, фьючерс на нефть в мае, это вовсе не означает, что вам эта нефть нужна физически. Это означает, что вы пытаетесь заработать, угадав цену на нефть в том или ином месяце. Но может так получиться, что вам вместо исполнения этой сделки действительно нальют тот объем нефти, который вы купили. Купили фьючерс на тысячу баррелей — думали, вам денежки заплатят, а вам могут сказать теперь: ну, забери, забери свою тысячу баррелей", — доступно объясняет генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов.Серьезные инвестфонды для такого форс-мажора имеют собственные хранилища. Но большинству биржевых спекулянтов складировать нефть негде. Из-за пандемии спрос на топливо обвалился. Аренда хранилищ на суше подорожала вдвое.Крупнейший хаб в Кушинге в Оклахаме заполнен нефтью на 70 процентов. Оставшегося места хватит максимум на несколько недель."Спрос продолжает падать в силу того, что никто сейчас не может предсказать длительность карантинных мер, длительность вообще пандемии в мире, которая существенно повлияла как на перевозки, на транспортную составляющую, в целом на жизнедеятельность. В Соединенных Штатах наиболее драматичная ситуация, поскольку там налицо перепроизводство нефти", — отмечает независимый эксперт нефтегазового рынка Вячеслав Мищенко.В дрейфующие канистры превратились даже супертанкеры для транспортировки нефти. Больше полусотни стоят на якоре, загруженные под завязку.Подсчитав издержки, спекулянты предпочли не связываться, а доплатить тому, кто вместо них заберет в мае ненужное топливо. Например, тот, кто 20 апреля купил 1000 баррелей по минус 37 долларов, получил за это 37 тысяч долларов, а в мае ему подвезут и саму нефть.В Кремле за ситуацией на рынках следят. Но не драматизируют. Ресурсы для смягчения волатильности цен у России есть."Что касается свистопляски с фьючерсами, то это абсолютно спекулятивный момент, чисто торговый момент, который был связан с датой закрытия торгов по фьючерсам на май. Безусловно, этому не нужно придавать какую-то апокалиптическую окраску", — подчеркивает пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков."Есть два мира — мир реальной, физической нефти с хранилищами, с добычей, с транспортировкой, и есть мир спекулятивный, который живет уже на ожиданиях, на страхах. И, соответственно, то, что сейчас происходит, надо понимать, что это происходит не в физическом мире, где существует реальная нефть, реальная инфраструктура по добыче и доставке, а это происходит в мире виртуальном", — обращается к аналогиям директор Международного института политической экспертизы Евгений Минченко.В мире реальном уже в мае 2020 года производители нефти по всему миру снизят добычу, чтобы стабилизировать цены. Саудиты начнут сокращения в ближайшие дни.Североморскую нефть Brent с поставкой в июне уже сейчас готовы брать по цене около 20 долларов.США, пользуясь моментом, решили закачать в стратегический резерв еще 75 миллионов баррелей. Ведь рано или поздно пандемия закончится, и мир снова будет ездить и летать."Если вы посмотрите на месяц вперед, думаю, цена будет уже где-то 25-28 долларов за баррель. Это, скорее, вопрос финансов, нежели нефтяная ситуация. Это финансовое давление. Никто ранее не слышал об отрицательных ценах на нефть, но это ненадолго, — отметил президент США Дональд Трамп. — Взгляните на ценник на бензоколонке — на нем это никак не отразилось, верно? По-хорошему там должно быть где-то доллар и 20 центов".Редкие посетители нью-йоркской заправки об отрицательных ценах на нефть услышали в новостях. Удивились, но за бензин пришлось заплатить как раньше.Бумажно-биржевая паника забудется, как страшный сон, как только мир поборет коронавирус COVID-19 и вернется к нормальной жизни.