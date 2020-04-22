Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин заявила, что число участников лиги сокращено не будет. Ранее появилась информация, что баскетбольный клуб Калев может сняться с турнира.

Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин заявила, что число участников лиги сокращено не будет. Ранее появилась информация, что баскетбольный клуб "Калев" может сняться с турнира."В настоящее время речь о сокращении числа участников лиги не идет. И, хотя финансовые потери неизбежны, пандемия коронавируса не отобьет желание играть в баскетбол, а только его усилит", — приводит слова Корстин РИА Новости."Мы находимся в постоянном контакте с "Калевом". У них существуют серьезные проблемы с финансированием. Но пока клуб из Таллина не закрывается. Из-за того, что сезон не был доигран, спонсоры понесли потери. Но мы стараемся помочь, чем можем", — добавила Илона Корстин.