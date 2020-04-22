Российские власти подчищают пробелы в законодательстве, позволяющие иностранным инвесторам окольными путями получить контроль над стратегическими компаниями в РФ.

Российские власти решили закрыть лазейку, позволяющую иностранным инвесторам получить контроль над отечественными стратегическими компаниями. Поправки в законодательстве должны разрешить юридическую коллизию.Сейчас инвесторы могут снизить свою долю голосов, передав право распоряжаться ими другим лицам, после чего докупить акции и фактически получить контрольный пакет предприятия.“Так, заключая договоры доверительного управления имуществом, залога, РЕПО, обеспечительного платежа, иного соглашения или сделки, иностранный инвестор передает право распоряжения голосами, приходящимися на акции (доли) стратегического общества иному лицу (фактически оставаясь собственником акций (долей), снижая тем самым количество голосов, правом распоряжения по которым он обладает”, – цитирует РИА Новости пояснительную записку.Такие случаи, конечно, редки, но прецеденты есть, отмечает ФАС, которая и подготовила законопроект. Он предполагает, что после принятия документа учитывать будут все уже приобретенные иностранным инвестором акции компании, даже если покупатель временно ими не распоряжается.“... в целях исключения дальнейшей возможности таких злоупотреблений ФАС… разработала законопроект, который вносит изменения в понятие "контроль иностранного инвестора" и признаки контроля, в соответствии с которыми право прямо или косвенно распоряжаться голосами дополняется "в том числе в случае, если указанная возможность временно передана иному лицу на основании договора доверительного управления имуществом, договора залога, договора РЕПО, обеспечительного платежа, иного соглашения или сделки”, – приводит агентство комментарий пресс-службы ФАС.В России стратегическими признаются более 40-ка видов деятельности: в их числе изучение недр и добыча полезных ископаемых, космическая и авиационная сферы, военная техника, ядерная сфера и другие.