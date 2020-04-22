Цена июньских фьючерсов на нефть WTI упала ниже отметки в 7 долларов за баррель.

Цена июньских фьючерсов на нефть WTI упала ниже отметки в 7 долларов за баррель.Как передает "Интерфакс", об этом свидетельствуют итоги торгов на Нью-йоркской товарной бирже NYMEX. Это почти на 70% ниже цены на закрытии предыдущей сессии.Майские фьючерсов на WTI, срок действия которых истекает вместе сокончанием основной сессии на NYMEX, торгуются почти за 6 долларов за баррель. В минувшую сессию их цена рухнула более, чем на 30%, впервые в истории уйдя в отрицательную зону — до минус 37,63 долларов за баррель.На почти 8 долларов упала стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures – ее цена 21 апреля за баррель составляет 17,78 долларов. Это самый низкий показатель с 2002 года.