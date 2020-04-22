Российский хоккеист Василий Демченко сменит Континентальную хоккейную лигу на Национальную. Выступающий на позиции вратаря 26-летний игрок покинет Металлург и будет выступать за Монреаль Канадиенс.

Российский хоккеист Василий Демченко сменит Континентальную хоккейную лигу на Национальную. Выступающий на позиции вратаря 26-летний игрок покинет "Металлург" и будет выступать за "Монреаль Канадиенс".Демченко подписал с канадским клубом НХЛ контракт новичка сроком на один год, сообщает агент Дэн Мильштейн. Минувший сезон Василий провел сразу за два клуба: начинал он в "Тракторе", а завершал уже в Магнитке.В минувшем сезоне в его активе 36 игр регулярного чемпионата КХЛ, а средний показатель отраженных им бросков составляет 90,7 процента. Коэффициент надежности российского голкипера равняется 2,77.