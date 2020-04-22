Следователи настаивают на заключении под стражу 21-летней жительницы Оренбурга, которая на глазах знакомой избила своего восьмимесячного сына за то, что тот постоянно кричал, отметили в региональном управлении СКР.

Следователи настаивают на заключении под стражу 21-летней жительницы Оренбурга, которая на глазах знакомой избила своего восьмимесячного сына за то, что тот постоянно кричал, отметили в региональном управлении СКР.Запись жестокого обращения была сделана вечером 20 апреля в Соль-Илецке, в квартире подруги подозреваемой. На кадрах видно, как женщина сетует на неуемный характер ребенка, после чего вытаскивает его из детской кроватки, бьет и бросает на диван. Попытки хозяйки квартиры утихомирить разгневанную мать ни к чему не привели.После публикации ролика делом занялись стражи порядка и органы опеки — малыша доставили в больницу для обследования. Соседи рассказали полицейским, что молодая мама нередко сетовала на то, что ей никто не помогает в воспитании сына, и грозилась отказаться от него. Сама она выросла в приюте.В среду женщину задержали, она призналась в избиении ребенка, но объяснить свой поступок не смогла."Если честно, то я сама не знаю (зачем била сына)", — заявила она на допросе.В скором времени суд изберет подозреваемой в истязании несовершеннолетнего меру пресечения.