Сегодня Владимир Путин детально занимался проблемами борьбы с коронавирусом в регионах и теми мерами, которые там принимаются для противодействия инфекции. Президент по видеосвязи заслушал доклады губернатора Приморья Олега Кожемяко и главы Калининградской области Антона Алиханова. В обоих случаях разговор не ограничился темой пандемии.

Сегодня, 21 апреля, Владимир Путин детально занимался проблемами борьбы с коронавирусом в регионах и теми мерами, которые там принимаются для противодействия инфекции. Президент по видеосвязи заслушал доклады губернатора Приморья Олега Кожемяко и главы Калининградской области Антона Алиханова. В обоих случаях разговор не ограничился темой пандемии. Речь зашла и о текущих проблемах, решение которым глава государства пытался найти прямо в ходе беседы. Насколько успешно регионы противостоят вирусу и его экономическим осложнениям?Президента в разговоре с губернатором Кожемяко, в первую очередь, конечно, интересовала ситуация в здравоохранении Приморского края. Заболевших коронавирусом там пока по сравнению с другими регионами не так много — 104 человека. Но надо готовиться к любому сценарию, а потому стационары срочно дооснащают необходимой медтехникой и средствами защиты. На это Приморью был выделен миллиард рублей.Владимир Путин поинтересовался у Олега Кожемяко, как они осваивают ресурсы, выделенные федеральным центром на преодоление известных трудностей. "К 28 числу мы 100 процентов будем готовы к разворачиванию 948 коек, обеспеченных на 70 процентов, как и требуется по нормативу, кислородом и аппаратами ИВЛ", — отметил губернатор Приморского края. Владимир Путин хвалебно отозвался о работе, но выразил и пожелания:"Эта часть работы в целом у вас выполнена неплохо. Я надеюсь, что вот то, что вы сейчас сказали, будет доведено до конца, и полностью задание, которое вы должны выполнить, будет реализовано. Мы понимаем с вами, что этого может не потребоваться, дай Бог, что не потребуется. Но в наличии это должно быть".Приведено в готовность и госпитальное судно Военно-морского флота "Иртыш" — это 450 мест. В Уссурийске военные возводят инфекционный центр. Губернатор попросил, чтобы Минобороны построило за счет средств региона еще один такой стационар в Находке.Стратегические заводы края продолжают работать, но страдают не от карантинных, а от транспортных ограничений. Во всех смыслах узкое место дорога Владивосток — Находка. Построенная 60 лет назад, трасса не выдерживает нагрузки. Только за полгода разрушилось семь мостов. Строительство новых запланировали, но финансирование обновленной стратегической магистрали вдруг резко уменьшили. И вот особенности удаленных совещаний — Путин сразу набрал министра транспорта Евгения Дитриха:— Евгений Иванович, разговариваем с губернатором Приморского края. Вы предусматривали для них тридцать миллиардов на строительство мостов, потом сняли и оставили только семь.— Я с ним свяжусь сейчас и уточню по этому поводу.— С ним переговорите и доложите.— Есть. Сейчас сделаю.После Дальнего Востока на связи с президентом самый западный регион страны — Калининградская область. Здесь также заработали ключевые предприятия, как, например, прибалтийский судостроительный завод "Янтарь". Он выполняет десятки военных и гражданских заказов. Запустил конвейер калининградский автомобилестроительный завод, выпускающий различные модели известных мировых марок. Все работы — при повышенных мерах безопасности. В области зафиксировано 144 заболевших коронавирусом. Владимир Путин обратился к губернатору Антону Алиханову:— Как вами выполняется план по созданию дополнительных специализированных коек?— Мы уже развернули сейчас 707 коек в четырех медицинских организациях при нормативе Министерства здравоохранения федерального в 507, то есть мы уже идем с опережением по количеству мест.Говоря об экономике, губернатор попросил профинансировать программу развития Калининградской области на год раньше — вместо 2022 в 2021 году. Путин вновь повернулся к телефону, чтобы кого-то подключить к обсуждению и сразу внести ясность. Оказалось, президент звонил министру финансов Антону Силуанову:— Просит снести влево (Антон Силуанов), начать финансирование с 2021 года. Насколько я понимаю, это маловероятно с учетом дополнительных расходов бюджета?— В текущем году мы видим сокращение ресурсной базы и необходимость наоборот оказания социальной поддержки граждан — это социальные выплаты, зарплаты, пособия и так далее. Поэтому в текущем году будем поддерживать регионы именно в этом направлении.— Антон Германович, так и договоримся. Но к 2022 году вы, пожалуйста, предусмотрите это финансирование в полном объеме.При этом льготный таможенный режим, действующий для предприятий Калининградской области, Владимир Путин предложил вместо поэтапного сокращения продлить минимум на два года.