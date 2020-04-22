В Москве за сутки выявили 250 тысяч автомобилистов без цифрового пропуска. Нарушители получат напоминания о необходимости соблюдать временные правила, тем более, что уже со среды контроль за соблюдением режима будет автоматическим, а это значит, что тысячи водителей рискуют получить штраф.

В Москве за сутки выявили 250 тысяч автомобилистов без специального цифрового пропуска. В столичном департамента транспорта заявили, что все нарушители получат напоминания о необходимости соблюдать временные правила, тем более, что уже со среды контроль за соблюдением режима будет автоматическим, а это значит, что тысячи водителей рискуют получить штраф.Новые меры, которые вводятся в Москве, коснутся и общественного транспорта. Для того, чтобы проездная карта сработала в метро, автобусе или трамвае, ее также нужно зарегистрировать в пропускной системе. Как это сделать и как проверить, все ли в порядке?Их уже больше полутора миллионов — пассажиров, которые приняли решение не тянуть до последнего и заранее позаботились о комфортном и безопасном движении по городу, для которого теперь к цифровому пропуску нужно обязательно привязать проездной – "Тройку", "Стрелку" или же социальную карту москвича. Действие всех остальных билетов на общественный транспорт, например, разовых, будет приостановлено.Чтобы воспользоваться электронными картами, пассажиры должны включить их номера в свои цифровые пропуска. Ранее это можно было сделать в добровольном порядке, теперь данное требование становится обязательным. Причем сделать это необходимо не менее чем за 5 часов до начала первой поездки.Для тех, кто планирует передвигаться по городу на транспорте не общественном, а личном, в цифровой пропуск нужно внести государственный номер автомобиля. Те, кто этого не сделает, будут автоматически считаться нарушителями, а значит, штрафоваться – для контроля задействуют камеры фото- и видеофиксации.Руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Максим Ликсутов подчеркивает: "Настоятельно рекомендую перед поездкой либо на городском транспорте, либо на личном автомобиле проверить, что у вас все корректно заведено. Используя портал mos.ru, проверить наличие пропуска для своей личной машины либо ввести свою карту "Тройка", лишний раз убедиться, что все хорошо, что у вас есть действующий пропуск. И при поездках на личном транспорте, на метрополитене у вас не будет никаких проблем".При этом если в семье, скажем, две машины, ничто не мешает пользоваться любой из них: вносить изменения в пропуск можно, главное – делать это заранее, минимум, за пять часов до поездки. Так же заблаговременно нужно вносить данные и по транспортным картам, чтобы система контроля успела обновить данные. "Вы можете это беспрепятственно делать много раз, никто вас не ограничивает. Вы можете привязать к своему цифровому пропуску номер автомобиля и на нем ездить, но при этом имейте в виде, что для того, чтобы база централизованно обновилась, необходимо, как минимум, пять часов. Именно такое время нам дает Департамент транспорта, чтобы можно было обновить все терминалы. Ну и, собственно, если вам нужно экстренно выехать, в данном случае, имея цифровой пропуск, вы совершенно свободно можете воспользоваться услугами такси", — поясняет руководитель Департамента торговли и услуг города Москвы Алексей Немерюк,Также контроль за передвижением граждан продолжает действовать и в Московской области. По данным главы региона, от полутора до двух миллионов москвичей уже сейчас ездят на дачи и, соответственно, тоже получают цифровые пропуска, наличие которых обязательно для передвижения по территории всей столичной агломерации. "Ужесточение пропускного режима налицо. Из дома выходит только тот, кому это необходимо. Мы видим эффект на железнодорожном транспорте, автобусах. Везде в Подмосковье мы видим эффект от пропускной системы, которую сопровождают сотрудники полиции. Я думаю, что, конечно, это будет продолжено – режим ограничений. Безусловно, да", — предупредил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.Кстати, еще одним нововведением станет появление особых пропусков для волонтеров – тех, кто помогает сегодня, например, доставлять продукты и медикаменты пожилым и одиноким людям. А вот программа обеспечения бесплатными лекарствам москвичей, которые проходят лечение на дому, расширяется. Теперь наряду с пациентами, у которых коронавирус подтвержден или еще под подозрением, получать их абсолютно безвозмездно будут также граждане с симптомами ОРВИ, что сделает медицинскую помощь еще более оперативной и доступной для всех, кто сегодня в ней нуждается.