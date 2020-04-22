Поздравление с днем рождения — тысяча евро, с ханукой — пять тысяч, со свадьбой — шесть. Некролог с искренней печалью — тысяча двести. Расценки — на услуги известного фрика Евгения Понасенкова. Или, как он сам себя называет — историка, режиссера, певца и телеведущего. Который вдруг заявил, что готов поработать тамадой.

Поздравление с днем рождения — тысяча евро, с ханукой — пять тысяч, со свадьбой — шесть. Некролог "с искренней печалью" — тысяча двести. Расценки — на услуги известного фрика Евгения Понасенкова. Или, как он сам себя называет — историка, режиссера, певца и телеведущего. Который вдруг заявил, что готов поработать тамадой.За внушительную сумму в валюте он предлагает записать поздравление практически по любому поводу. Дескать, так "о вашей профессиональной радости, гоголевском горе или получении наследства узнают тысячи людей".И если подобное кому-то может показаться всего лишь троллингом, чем, собственно, псевдоисторик обычно и зарабатывает, то под объявлением имеется специальная приписка. Мол, всё серьезно, предложение исключительно коммерческое. О причинах резкой смены деятельности догадаться нетрудно. В условиях карантина и изоляции этот творческий человек вынужден искать доход онлайн. Кстати, немудрено, если искренние фанаты согласятся заплатить требуемые тысячи — за театральщину.Впрочем, в нынешнее время некоторые готовы доверить свои кровные и персонажам похлеще.Полицейская форма, белый халат и баллончики с устрашающей надписью "Ковид-19". Двое питерских студентов решили подзаработать в непростое эпидемическое время. И отправились по квартирам — бригадой скорой дезинфекционной помощи.Студенты и сами сомневаются в своем актерском таланте. Быть может потому и спалились на первом же, предположительно, клиенте. Им оказалась не наивная старушка, а бравый мужчина. Не впечатлившись командой липовых дезинфекторов — вызвал полицию.По данным полиции, за свои услуги парни хотели 3 тысячи рублей. Но поживиться за счет наглости и жидкости для чистки карбюратора не вышло. Оба дома. Под подпиской о невыезде. В отношении них было возбуждено дело по статье 30 и 159 уголовного кодекса РФ, это покушение на мошенничество.Поквартирный обход и обработку квартир никакие службы — тем более полиция или медики — не проводят. В Москве, например, приостановили даже проверки счетчиков и газового оборудования. Слишком часто мошенники прикидывались коммунальщиками.Коронавирус изменил преступный мир. В то время, как карманники и домушники теряют прибыль, мошенники считают барыши. Аферисты торгуют чудо-лекарствами, предлагают оформить фальшивые пропуски и обещают несуществующие компенсации, якобы за введенный режим самоизоляции. Полицейские Рязани решили нестандартно напомнить — оставайтесь дома. Тогда не потребуются ни чудо-средства от всех болезней, ни липовые разрешения на прогулки.Однако, когда большинство граждан сидит дома, преступники тоже находят способ работать на удаленке. Мошенники умудряются даже собирать штрафы за нарушение режима самоизоляции через поддельные сайты Службы исполнения наказаний. А еще ставить фальшивые диагнозы, назначают бесполезные лекарства и торгуют чудотворными бадами.Туристам, которые вернулись из-за границы, приходит извещение о том, что у них положительный тест и им нужно купить лекарственный препарат на определенную сумму. На самом деле, пока мы сейчас с вами говорим, сообщения поступают и поступают. Видов мошенничества сейчас невероятное количество. Откуда только фантазия у них берется, — удивляется Денис Шульженко, президент Судебно-экспертной палаты РФ.Рассчитывать на то, что мошенники уйдут на карантин — не приходится. Прежде, чем доверить кому-то свое здоровье или деньги — подумайте дважды. Безотказное оружие против аферистов — максимальная бдительность и дотошная проверка информации.