Академик РАН, кардиолог, гендиректор Национального медицинского исследовательского центра имени Алмазова Евгений Шляхто в интервью телеканалу Россия 24 рассказал о том, как влияет COVID-19 на людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, и что необычного заметили медики в проявлении коронавируса.

Академик РАН, кардиолог, гендиректор Национального медицинского исследовательского центра имени Алмазова Евгений Шляхто в интервью телеканалу "Россия 24" рассказал о том, как влияет COVID-19 на людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, и что необычного заметили медики в проявлении коронавируса."Действительно, довольно частым осложнением коронавирусной инфекции является патология сердечнососудистой системы. Довольно часто клиника маскируется как острый коронарный синдром, и довольно часто возникает миокардит, который расценивается как острый коронарный синдром", — говорит академик.Как глава Кардиологического общества он и его коллеги находятся в режиме постоянного взаимодействия с врачами из многих стран Европы."Должен сказать, что одной из ошибок оказания помощи в Италии было то, что больные с коронавирусной инфекцией имели картину, похожую на инфаркт миокарда, на острый коронарный синдром. Была где-то недооценка ситуации, и пациенты попадали в ангиографические лаборатории", — рассказывает Евгений Шляхто.В итоге, продолжает академик, весь персонал, будучи неподготовленным, получал эту инфекцию со всеми вытекающими последствиями.Это, по его словам, было одной из причин таких больших потерь среди медперсонала в Италии.Вторая проблема, отмечает Евгений Шляхто, – в том, что вся терапия, которая сегодня используется для лечения коронавирусной инфекции, довольно часто негативно взаимодействует со многими препаратами, которые принимают пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Поэтому, отмечает кардиолог, все эти вопросы тоже должны быть в поле зрения лечащего врача.Шляхто сообщил, что Российское кардиологическое общество одним из первых подготовило большие рекомендации по ведению больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями, имеющими коронавирусную инфекцию."Это опубликовано, и мы надеемся, что это поможет врачам, по крайней мере, в сложных ситуациях, когда есть очевидная сердечнососудистая патология, сделать так, чтобы вероятность неблагоприятного исхода в силу именно этой причины была минимизирована", – продолжает академик.Он также отметил, что наличие вируса может негативно влиять на проявление сердечно-сосудистых заболеваний и тем самым усугублять уже имеющиеся заболевания, вызывать побочные эффекты и развитие осложнений.С другой стороны, отмечает кардиолог, мы сегодня находимся в особых условиях."Все-таки изоляция неизбежно вызывает стресс. Это тоже фактор риска для больных, имеющих сердечно-сосудистые заболевания", — говорит академик РАН.Он предлагает подумать, как адаптировать таких больных к нынешней ситуации.