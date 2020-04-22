Власти Китая намерены раздать населению миллиарды юаней в виде ваучеров на покупки и предложили другим финансовым институтам уговорить потребителей возобновить покупки, пишет The Guardian.

Власти Китая намерены раздать населению миллиарды юаней в виде ваучеров на покупки и предложили другим финансовым институтам уговорить потребителей возобновить покупки, пишет The Guardian.Несмотря на то что торговые центры и рестораны в стране вновь открылись, китайские покупатели неохотно возвращаются в магазины, поскольку они беспокоятся о своем физическом и экономическом здоровье на фоне растущей безработицы.Строгие ограничительные меры, введенные для борьбы с распространением коронавируса в Китае, привели к серьезному сокращению второй по величине экономики мира в I квартале 2020 года. Розничные продажи упали на 20% в январе и феврале.Сейчас местные власти и бизнес ищут различные способы для стимулирования спроса. Некоторые города поощряют введение выходных продолжительностью в два с половиной дня, чтобы повысить потребительские расходы, и чиновникам Коммунистической партии приказано подавать пример, ходить по магазинам и посещать рестораны вне дома.В прошлом месяце Suning, крупная розничная группа, занимающаяся продажей электроники, одежды и продуктов питания, выдала покупателям ваучеры на сумму 600 миллионов юаней, в то время как китайский веб-гигант Tencent запустил функцию кредитования "купи сейчас, заплати позже" в приложении для обмена сообщениями WeChat."Восстановление потребительского спроса в Китае позволит пролить некоторый свет на то, что может произойти в остальном мире, поскольку вспышка (коронавируса) в конечном итоге достигнет пика и отступит", — сообщил Нед Сальтер, глава отдела исследований Fidelity International."Есть явные признаки восстановления между сегментами, хотя темпы нормализации довольно медленные. Нам нужно больше доверия потребителей, чтобы поддержать улучшение", — отметил он.