Специалисты Росстата подсчитали текущее количество женщин и мужчин в России. Выяснилось, что среднее количество россиян в стране гораздо меньше, чем россиянок, сообщает Соотношение полов ..

Специалисты Росстата подсчитали текущее количество женщин и мужчин в России. Выяснилось, что среднее количество россиян в стране гораздо меньше, чем россиянок, сообщаетСоотношение полов приблизительно равновесное лишь в возрасте от 0 до 29 лет: на 1050 мужчин приходится около 1000 женщин. В остальных категориях представители сильного пола уступают. Так, в категории от 40 до 49 лет на тысячу россиянок приходится лишь 926 россиян. В среднем, на тысячу женщин приходится 866 мужчин.