Нападающий петербургского Зенита Александр Кокорин, выступающий на правах аренды за Сочи, сообщил о том, что в клубе из Северной столицы ему готовы предложить новый контракт.

Нападающий петербургского "Зенита" Александр Кокорин, выступающий на правах аренды за "Сочи", сообщил о том, что в клубе из Северной столицы ему готовы предложить новый контракт."Арендный договор с "Сочи" завершается 17 мая, после чего еще месяц мне необходимо провести в Санкт-Петербурге. Мне сказали, что вопрос контракта будет решен до мая, однако до конкретики пока не дошло, — заявил Александр в интервью Bobsoccer.Ru. — В устной беседе мне дали понять — контракт будет предложен. Однако я хотел бы видеть конкретные шаги, которые докажут, что во мне заинтересованы".Напомним, что Кокорин стал игроком "Сочи" в феврале 2020 года. Уже в своей первой игре за клуб с Черноморского побережья он отличился голом. Всего до паузы в чемпионате России он провел за сочинцев четыре матча, забив три гола. По итогам марта Кокорин был признан лучшим футболистом месяца в РПЛ.