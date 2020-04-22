22.04.2020

2020-04-22 14:20:04

Количество зараженных коронавирусом во Владимирской области достигло 293 человек

По территории Владимирской области они распределились следующим образом:

55 - в г. Петушки

52 - в г. Коврове

44 - о.Муром

32 - в г. Владимире

26 - в Александрове

21 - в Юрьев-Польском

19 - в Гусь-Хрустальном

12 - в Кольчугино

11 - в Киржачском

7 - в Собинке

6 - в Судогоде

2 - в Камешково

2 - в Вязниках

2 - в Меленках

1 - в Гороховце

1 - в Радужном

За прошедшие сутки на 10:00 часов утра на 22 апреля 2020 года лабораторно подтверждено 13 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией

3 - во Владимире

3 - в Киржаче

2 - в Александрове

2 - в Муроме

1 - в Петушках

1 - в Собинке

1 - в Гусь-Хрустальном