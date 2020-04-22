22.04.2020

2020-04-22 16:35:07

Колонии Владимирской области проверят на соблюдение мер профилактики Covid-19

21 апреля Уполномоченный по правам человека во Владимирской области Людмила Романова посетила ИК-6 в поселке Мелехово Ковровского района. В первую очередь её интересовало наличие достаточного запаса индивидуальных средств защиты и осуществляемые мероприятия по профилактике заражения COVID-19 среди сотрудников и лиц, отбывающих наказание в исправительном учреждении.

В колонии уже введены ряд ограничительных мер: запрещены свидания с родственниками, отменены массовые культурные и спортивные мероприятия.

Сотрудники, заступающие на службу, проходят обязательный медосмотр и термометрию, обеспечиваются средствами индивидуальной защиты. Общая масса осужденных обходяся без масок, так как они в стнах исправительного учреждении уже находятся на изоляции.

«Единственными возможными источниками проникновения вируса могут стать только внешние – это сотрудники системы ФСИН, адвокаты, и вновь прибывающие осужденные, но в настоящее время в учреждении предприняты достаточные меры по предупреждению и защите от заражения не только осужденных, но и сотрудников учреждения», - прокомментировала Уполномоченный по правам человека во Владимирской области Людмила Романова