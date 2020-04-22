Конференция Российского футбольного союза, запланированная на 28 мая, отложена на более поздний срок. Дата будет определена позднее с учетом эпидемиологической обстановке в стране.

Конференция Российского футбольного союза, запланированная на 28 мая, отложена на более поздний срок. Дата будет определена позднее с учетом эпидемиологической обстановке в стране.Как сообщил ТАСС директор по коммуникациям РФС Кирилл Мельников, очередная конференция была отложена из-за форс-мажорных обстоятельств, а именно коронавирусной инфекции. Формат мероприятия требовал личного присутствия представителей региона в Москве. Ради безопасности делегатов решено было перенести конференцию на неопределенный срок.В связи с пандемией коронавирусной инфекции все футбольные соревнования в России приостановлены до 31 мая.