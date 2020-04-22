22 апреля в Москве запустили автоматический контроль цифровых пропусков с помощью дорожных камер. Предполагалось, что это может убрать с дорог часть автомобилистов без разрешений. Однако улицы свободнее не стали.

22 апреля в Москве запустили автоматический контроль цифровых пропусков с помощью дорожных камер. Предполагалось, что это может убрать с дорог часть автомобилистов без разрешений. Однако улицы свободнее не стали.Количество автомобилей на дорогах Москвы держится примерно на том же уровне, как и до введения контроля пропусков с помощью камер фото и видеофиксации нарушений ПДД. Согласно свежим данным Департамента транспорта, по состоянию на 10 утра в столице снижение трафика составило -55% от общего числа личных автомобилей.По сравнению с аналогичным днем на прошлой неделе количество машин в Москве уменьшилось всего на 10 тысяч, что не так уж много. Для сравнения, в предыдущие дни Дептранс фиксировал снижение числа личных автомобилей на 57-58%, то есть машин на дорогах было даже меньше, чем сегодня, когда за транспортом начали следить камеры.Правда, далеко не все водители озаботились получением цифрового пропуска и привязкой к нему госномера своего автомобиля. На утро, 22 апреля, камеры зафиксировали в Москве около 5600 автомобилей без пропуска. Нарушителям будут выписаны крупные штрафы.