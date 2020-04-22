Наладить производство вакцины от коронавируса в России обещают уже этим летом. А пока лекарства от COVID-19 не создано, мир пристально следит за распространением инфекции. Последние новости о коронавирусе на 22 апреля 2020 года – в материале Дни.ру.

Наладить производство вакцины от коронавируса в России обещают уже этим летом. А пока лекарства от COVID-19 не создано, мир пристально следит за распространением инфекции. Последние новости о коронавирусе на 22 апреля 2020 года – в материале "Дни.ру".Коронавирус в миреЗаболели – 2 493 520;Умерли – 171 205;Выздоровели – 580 648.По последним данным Университета Джона Хопкинса, количество заболевших приблизилось к 2,5 миллиона человек, более 171 тысячи скончались. Лидерами по числу зараженных остаются США – 787 тысяч подтвержденных случаев. В Испании – 204 тысячи, в Италии – 181,2.Коронавирус в РоссииЗаболели – 52 461;Умерли – 456;Выздоровели – 3873.За последние сутки выявлено 5642 новых заболевших . Специалисты Минздрава планируют до конца мая завершить доклинические испытания вакцины и перейти к клиническим. Массовое производство лекарства может быть запущено в первой половине лета.А пока стопроцентного средства против коронавируса нет, российские врачи применяют все доступные методы. Так, трех пациентов в Москве вылечили при помощи плазмы переболевших людей. Двое были выписаны через 10 дней после начала процедур, один – спустя 14 дней, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.По мнению представителя информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом Александра Мясникова, в будущем подход к лечению COVID-19 в России изменится. У многих болезнь протекает без симптомов, поэтому лечиться они будут дома, уверен врач.Коронавирус в МосквеЗаболели – 29 433;Умерли – 148;Выздоровели – 1 838.за последние сутки выявлен у 3083 человек. В соответствии с распоряжением мэра Сергея Собянина, соблюдать режим самоизоляции теперь необходимо и лицам с симптомами ОРВИ.Что касается введения пропусков для пешего передвижения по городу, то пока в этом нет необходимости, сказал в эфире радиостанции "Эхо Москвы" глава департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк. По его словам, таких планов у мэрии нет. Тем не менее чиновник порекомендовал выходящим из дома людям брать с собой паспорт.МестоЗаболелиУмерлиВыздоровелиМосква29 4331481 838Россия52 4614563 446США760 42242 12364 233Весь мир2 493 520171 205580 648Коронавирус | | || | | | |