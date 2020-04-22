Объем заказов на поставки соли увеличился в апреле на 20%. Производители готовы удовлетворить спрос, сообщает Руспродсоюз, в состав которого входит крупнейший производитель соли Руссоль.

Объем заказов на поставки соли увеличился в апреле на 20%. Производители готовы удовлетворить спрос, сообщает "Руспродсоюз", в состав которого входит крупнейший производитель соли "Руссоль".Производители связывают увеличение спроса с заявлением Минздрава, который 9 апреля посоветовал промывать нос соляным раствором для профилактики заражения коронавирусом. Продажи начали расти после этого заявления, отмечает "Интерфакс".Между тем цены производителей на соль не изменились: средняя отпускная цена составляет 3,5 тысячи руб. за тонну, это самая низкая цена на пищевую соль в мире, отмечает "Руспродсоюз". Мощности российских производителей соли позволяют удовлетворить растущий спрос на 100%.По данным розничных сетей, продажи соли выросли в середине марта в 19,7 раза, когда граждане закупали продукты. С 9 по 13 апреля спрос на соль вырос на 15%, а затем упал до обычного уровня..Российские производители могут повысить цены на соль, поскольку курс рубля упал, а этикетки и краску для упаковки приходится закупать за рубежом.Российский рынок пищевой соли вырос за последний год на 3,5% с 331,2 тысячи тонн в I квартале 2019 г. до 342,6 тысячи тонн в I квартале 2020 г.