Полузащитник испанской Барселоны и сборной Бразилии Фелипе Коутиньо в ближайшее трансферное окно может сменить клубную прописку. 27-летний бразилец может вернуться в английскую премьер-лигу, став игроком лондонского Челси.

Полузащитник испанской "Барселоны" и сборной Бразилии Фелипе Коутиньо в ближайшее трансферное окно может сменить клубную прописку. 27-летний бразилец может вернуться в английскую премьер-лигу, став игроком лондонского "Челси".Примечательно, что каталонцы сами предложили Коутиньо "Челси", сразу же обозначив и его ценник — 79 миллионов фунтов. Как сообщает Daily Mail, таким образом в "Барселоне" пытаются вернуть большую часть вложенных в трансфер бразильца средств — из "Ливерпуля" он был приобретен за 145 миллионов фунтов.Главный тренер лондонского клуба Фрэнк Лэмпард видит в Фелипе игрока, способного вывести "Челси" на новый уровень. Но наставник "Барсы" Кике Сетьен также рассчитывает на Коутиньо в следующем сезоне. Интерес к игроку со стороны "синих" не меняет планов наставника.Сам Коутиньо ранее уже давал понять — он хочет вернуться в АПЛ.В текущем сезоне бразилец на правах аренды выступает за мюнхенскую "Баварию". За клуб из Германии он провел 32 матча, став автором девяти голов.