Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал о пике эпидемии коронавируса в России. По его мнению, он наступит в середине мая, затем число заболевших снизится.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал о пике эпидемии коронавируса в России. По его мнению, он наступит в середине мая, затем число заболевших снизится.Рост числа заболевших коронавирусом в России Песков назвал значительным. В то же время он отметил, что распространение COVID-19 не поставило систему здравоохранения под угрозу.По словам представителя Кремля, коронавирус несет угрозу всем странам и их экономиках. В услових эпидемии важно сохранить единство международного сообщества, сказал Песков в интервью американскому телеканалу CNBC.По всей видимости, российские чиновники сами не знают, когда наступит пик эпидемии и как долго она продлится. За последние несколько дней они уже сделали несколько взаимоисключающих заявлений.Так, накануне бывший глава Минздрава, а ныне руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова утверждала, что до начала мая Россия "точно выйдет на плато". Плато, как говорят специалисты, наступает после пика эпидемии. Если логически помыслить, то получается, что Россия находится на пике прямо сейчас.Возможно, Песков просто владеет более точной информацией, чем Скворцова. Однако ранее российские чиновники заявляли, что пик коронавируса придется на Пасху. 19 апреля выявленное за сутки число заболевших превысило шесть тысяч человек.Напомним, что на 22 апреля выявлен у 57 697 тысяч человек. За последние сутки диагностировано более пяти тысяч случаев.При этом более половины заболевших COVID-19 не имеют симптомов, а раз так, то число зараженных может быть больше, чем гласит официальная статистика. В конце концов, человек, который чувствует себя хорошо, к медикам обращаться не будет. Таким образом, летальность коронавируса может быть гораздо меньше, а сам COVID-19 может быть не опаснее, чем пресловутый сезонный грипп.22 Апр 2020 в 12:55 PDT