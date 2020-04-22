Ксения Собчак и Константин Богомолов записали совместное видео и сообщили, что в пятницу состоится онлайн-встреча с семьей режиссера Александра Роднянского. Пользователи Инстаграм увидели у ведущей округлившийся живот.

Ксения Собчак и Константин Богомолов записали совместное видео и сообщили, что в пятницу состоится онлайн-встреча с семьей режиссера Александра Роднянского. Пользователи "Инстаграм" увидели у ведущей округлившийся живот.Женщина показалась на видео в свободной майке и легинсах. В самом начале видео она одернула футболку на животе, а потом приняла такую позу, чтобы зрители не увидели область талии. Однако фолловеры тут же все заметили."Да Ксения Анатольевна беременна уже давно, не видно разве по ее прикидкам? (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "На бутылку посмотрите, сколько в бутылке нет виски, именно это и налил себе Константин, а у Собчак кола с водой", "Толстая стала", "Зачем обзываться – видно же, Ксения в положении", – написали неравнодушные.Досталось звездной паре и за распитие спиртных напитков. Ведь если поклонники правы, и ведущая ждет ребенка, со стаканом виски в руке ей точно не стоит сидеть."Куда смотрит опека, ведь спиваются, женский алкоголизм трудно поддается лечению", "А эти все бухают😂", "Когда же вы уже НАПЬЕТЕСЬ???? На трезвую, что разговора не получается???", "Ксения сопьешься так кто на следующие выборы то пойдет 😂", "Ксения что за пропаганда алкоголя!!? Россия и без вашей рекламы спивается!! 😕Уроды!"6 Дек 2018 в 5:26 PST