Обнулить налог на железнодорожную инфраструктуру с 2020 года предложили РЖД губернатору Кемеровской области. Соответствующее письмо было направлено главе Кузбасса Сергею Цивилеву. Предложение РЖД вызвано необходимостью снизить убытки компании от перевозки угля.

Обнулить налог на железнодорожную инфраструктуру с 2020 года предложили РЖД губернатору Кемеровской области. Соответствующее письмо было направлено главе Кузбасса Сергею Цивилеву.Предложение РЖД вызвано необходимостью снизить убытки компании от перевозки угля.В апреле 2020 года Кузбасс снизил налоги для отраслей, пострадавших от противокоронавирусных мер. Сейчас в перечень подобных отраслей, согласно постановлению правительства, входят авиа- и автоперевозки, железнодорожных перевозок в этом списке нет.ОАО "РЖД" просит срочно рассмотреть возможность установления на территории Кузбасса, уже в этом году, нулевой ставки налога на имущество организаций в отношении объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта.В Кемеровской области уже снижена ставка налога на имущество организаций пострадавших отраслей — с 2,2 процента до 1,1 процента (для объектов недвижимости, по которым налог рассчитывается, исходя из среднегодовой стоимости).В 2019 году каменный уголь составил почти 30% от общего объема погрузки на сети РЖД, или 372 миллиона тонн, в том числе в Кузбассе — 227 миллионов тонн.Как сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией, доходы от перевозок данного груза не покрывают полных затрат на их осуществление: убыток от таких перевозок в 2019 году составил 54,7 миллиарда рублей.РЖД ранее уже принимали ряд решений для стимулирования перевозок угля. Так, в июле прошлого года было предоставлена скидка на перевозки энергетического угля из Кемеровской области в порты Азово-Черноморского бассейна в размере 7,4%. В марте этого года компания ввела скидки на перевозку энергетического угля через порты Азово-Черноморского и Северо-Западного бассейнов в размере 12,8%.