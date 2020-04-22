Обнулить налог на железнодорожную инфраструктуру с 2020 года предложили РЖД губернатору Кемеровской области. Соответствующее письмо было направлено главе Кузбасса Сергею Цивилеву. Предложение РЖД вызвано необходимостью снизить убытки компании от перевозки угля.
Обнулить налог на железнодорожную инфраструктуру с 2020 года предложили РЖД губернатору Кемеровской области. Соответствующее письмо было направлено главе Кузбасса Сергею Цивилеву.
Предложение РЖД вызвано необходимостью снизить убытки компании от перевозки угля.
В апреле 2020 года Кузбасс снизил налоги для отраслей, пострадавших от противокоронавирусных мер. Сейчас в перечень подобных отраслей, согласно постановлению правительства, входят авиа- и автоперевозки, железнодорожных перевозок в этом списке нет.
ОАО "РЖД" просит срочно рассмотреть возможность установления на территории Кузбасса, уже в этом году, нулевой ставки налога на имущество организаций в отношении объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта.
В Кемеровской области уже снижена ставка налога на имущество организаций пострадавших отраслей — с 2,2 процента до 1,1 процента (для объектов недвижимости, по которым налог рассчитывается, исходя из среднегодовой стоимости).
В 2019 году каменный уголь составил почти 30% от общего объема погрузки на сети РЖД, или 372 миллиона тонн, в том числе в Кузбассе — 227 миллионов тонн.
Как сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией, доходы от перевозок данного груза не покрывают полных затрат на их осуществление: убыток от таких перевозок в 2019 году составил 54,7 миллиарда рублей.
РЖД ранее уже принимали ряд решений для стимулирования перевозок угля. Так, в июле прошлого года было предоставлена скидка на перевозки энергетического угля из Кемеровской области в порты Азово-Черноморского бассейна в размере 7,4%. В марте этого года компания ввела скидки на перевозку энергетического угля через порты Азово-Черноморского и Северо-Западного бассейнов в размере 12,8%.