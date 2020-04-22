Новым тренером минского Динамо стал Леонид Кучук. 60-летний специалист заменил Сергея Гуренко, покинувшего команду.

Новым тренером минского "Динамо" стал Леонид Кучук. 60-летний специалист заменил Сергея Гуренко, покинувшего команду.Минчане неудачно стартовали в чемпионате Белоруссии. В пяти турах динамовцы потерпели три поражения. Тренер — бывший защитник московского "Локомотива" и итальянской "Ромы" Сергей Гуренко был отправлен в отставкуНовым тренером стал Леонид Кучук. Российским любителям футбола он известен по работе с "Кубанью", "Ростовом" и "Локомотивом". Под руководством Кучука краснодарцы выходили в финал Кубка России, а "Локомотив" выигрывал бронзовые награды.