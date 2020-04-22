Неизвестные выложили в открытый доступ свыше 25 тысяч адресов электронной почты и паролей, принадлежащих сотрудникам организаций по борьбе с распространением коронавирусной инфекции

Неизвестные выложили в открытый доступ свыше 25 тысяч адресов электронной почты и паролей, принадлежащих сотрудникам организаций по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Предположительно, утечка затронула Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ), минздрав и социальные службы США, а также Центры по контролю и профилактике заболеваний.Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на данные американской разведгруппы SITE. За раскрытием персональных данных могут стоять члены ультраправых группировок, которые на протяжении нескольких месяцев преследуют сотрудников ВОЗ и других организаций.По данным SITE, утекшая база быстро разошлась по различным интернет-ресурсам, включая 4chan, Pastebin и Twitter, а также по экстремистским каналам в Telegram. "Неонацисты и сторонники идей превосходства белой расы извлекли выгоду из этих списков и активно распространяли их по своим площадкам, - сказала глава SITE Рита Кац. - Используя эти данные, ультраправые экстремисты призывали к кампании преследования и делились теориями заговора о пандемии коронавируса".Подлинность утечки пока не подтверждена. В то же время эксперт по кибербезопасности Роберт Поттер заявил, что ему удалось установить достоверность почтовых адресов и паролей сотрудников ВОЗ.Помимо медицинских организаций, жертвами злоумышленников стали Уханьский институт вирусологии - по мнению сторонников теории заговора, откуда якобы произошел коронавирус - и благотворительный фонд основателя Microsoft Билла Гейтса. Экстремисты полагают, что за созданием инфекции стоит сам Гейтс, который якобы пытается заработать на его лечении.