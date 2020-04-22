Продавцы одежды в США не могут избавиться от запасов товаров на десятки миллиардов долларов, поскольку традиционные схемы распродаж не работают на фоне вспышки коронавируса, пишет The Wall Street Journal.

Продавцы одежды в США не могут избавиться от запасов товаров на десятки миллиардов долларов, поскольку традиционные схемы распродаж не работают на фоне вспышки коронавируса, пишет The Wall Street Journal.Американские ретейлеры активно используют скидочные акции на своих сайтах, но потребители не спешат покупать весеннюю одежду. Стоковые магазины, в которых продают избыток одежды, также повсеместно закрываются и испытывают проблемы с распродажей своих запасов."Это не похоже на вино, которое становится лучше с возрастом", — заявил Мэнни Кирико, исполнительный директор Calvin Klein и Tommy Hilfiger. Он отметил, что со временем инвентарь становится только хуже.Некоторые компании надеются продать имеющиеся у них запасы в следующем году. Но длительное хранение может быть дорогостоящим и сработает в отношении люксовых вещей, которые выходят из моды.На прошлой неделе Saks Fifth Avenue организовал однодневную флеш-распродажу со скидкой до 70% на весенние платья. Nordstrom предлагает скидки до 40% на определенные стили. J.Crew Group предложила скидки до 60% на весенние модели, а бренд Gap ввел скидки в 60% на всю одежду."Это "Черная пятница" в апреле", — сказал Прашант Агравал, исполнительный директор Impact Analytics, который отслеживал онлайн-цены в апреле на 400 наименований и сравнивал их с ценами на следующий день после Дня благодарения, когда праздничный сезон начинается с больших скидочных акций. По словам Агравала, две трети товаров, в основном одежда, обувь и украшения, продавались по ценам "Черной пятницы" или ниже.Несмотря на соблазн низких цен, американские покупатели не желают тратить свои деньги на покупку одежды и обуви. По данным Rakuten Intelligence, онлайн-продажи в этой категории снижались каждую неделю с 9 марта, в том числе на 20% за неделю, закончившуюся 6 апреля, по сравнению с аналогичным периодом годом ранее.Это означает, что ретейлерам придется искать другие способы избавления от непроданных товаров и превращать эти товары в столь необходимые денежные средства. С марта многие сети сократили кредитные линии и уволили работников.