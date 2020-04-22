Нападающий Ливерпуля Садио Мане заявил, что хотел бы продолжить карьеру в мадридском Реале. Сенегалец также пожаловался на сложные отношения с главным тренером Юргеном Клоппом.

Нападающий "Ливерпуля" Садио Мане заявил, что хотел бы продолжить карьеру в мадридском "Реале". Сенегалец также пожаловался на сложные отношения с главным тренером Юргеном Клоппом.В прошлом году при выборе лучшего футболиста года Клопп поддержал кандидатуру другого футболиста "Ливерпуля" Вирджила ван Дейка. В итоге сенегалец занял четвертое место. Это стало причиной обиды Мане на тренера.Как сообщает Чемпионат.com, Садио Мане изъявил желание играть в "Реале". Главный тренер "королевского клуба" Зиденид Зидан также хотел бы видеть африканца в команде.