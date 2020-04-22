Компания Мечел продала 51% в Эльгинском месторождении, покупателем выступила компания А-Проперти сооснователя Yota Альберта Авдоляна. Стоимость сделки составила 89 миллиардов руб., сообщает Мечел.

Компания "Мечел" продала 51% в Эльгинском месторождении, покупателем выступила компания "А-Проперти" сооснователя Yota Альберта Авдоляна. Стоимость сделки составила 89 миллиардов руб., сообщает "Мечел"."Мечел" подписал с "Газпромбанком" и ВТБ соглашения о реструктуризации долга. Срок погашения продлен на семь лет — до марта 2027 года с возможностью дополнительного продления на три года.По условиям соглашения, "Мечел" направит выручку от продажи доли в Эльге на досрочное погашение задолженности перед банками: 57,4% от стоимости сделки пойдут ВТБ, 42,6% — "Газпромбанку".Таким образом, с учетом отказа от опциона "Газпромбанка" на 49% Эльги, долг "Мечела" сократится на 145 миллиардов руб. до 335 миллиардов руб.В свою очередь "Газпромбанк" заявил, что цена опциона на принадлежащие банку 49% Эльги для "А-Проперти" составляет 45 миллиардов руб.Эльгинское месторождение угля находится на юго-востоке Якутии. Это крупнейшее российское месторождение коксующегося угля, запасы которого оценивают в 2,2 миллиарда тонн.После выхода новости обыкновенные акции "Мечела" подорожали на Московской бирже на 14,8% до 75 руб. за бумагу, привилегированные акции — на 13% до 69,85 руб. за бумагу.