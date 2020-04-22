Илья Соколовский воплощает на экранах образ мужчины, о котором мечтают миллионы девушек. Однако сам он в юности столкнулся с предательством. Правда, это оказалось к лучшему: вскоре на новогоднем вечере Илья встретил любовь жизни. Как вспоминает актер в Судьбе человека, она играла Снегурочку.

Илья Соколовский — брутальный, накачанный, на экране он чаще всего играет героев, готовых рискнуть жизнью ради справедливости и любви. Он воплощает образ мужчины, о котором мечтают миллионы девушек.О личной жизни актер практически не рассказывает, но для " Судьбы человека" сделал исключение.В это трудно поверить, но однажды, когда он еще был студентом культпросветучилища в родном Пскове, ему изменила любимая девушка.Причем, вспоминает Илья, произошло это, как в сериале: он решил приехать к ней внезапно – и застал с другим мужчиной.Однако уже вскоре судьба послала ему ту, которая стала любовью всей жизни.На новогоднем вечере она играла Снегурочку, и Илья сразу понял: если девушка ответит взаимностью, то станет его женой.Телефон ему Лена дала, но Илья его потерял, а потом вновь вмешалась судьба: они случайно встретились в автобусе и уже вскоре стали жить вместе.Лена спокойно отпустила его в Москву – поступать в театральный вуз. Год они переписывались, а затем поженились.Вместе пара уже 21 год, они растят двух сыновей.Известность как к актеру к Соколовскому тоже пришла рано: сниматься он начал еще будучи студентом ГИТИСа, а первой его ролью стал эпизод, зато в культовом сериале "Бригада".Потом были уже полноценные роли в сериалах "Танго втроем", "Волкодав", "Записки экспедитора тайной канцелярии", "Марш-бросок" и многих других.Актер вспоминает, что "вытолкнула" его в Москву мама, когда он уже работал в Псковском драмтеатре имени Пушкина.Именно она убедила сына попробовать поступить в столичный театральный вуз, и Илье это с успехом удалось.Какая семейная тайна связана с отцом Соколовского? На кого променяла Илью его первая любовь? Почему он говорит, что его жизнь похожа на бразильский сериал, и как воспитывает сыновей?Об этом Илья Соколовский рассказывает в программе "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" на телеканале "Россия 1".