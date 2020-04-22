В начале апреля в инфекционное отделение Йошкар-Олинской городской больницы поступила беременная женщина с признаками коронавирусной инфекции. А на днях после проведенного лечения её с новорожденным ребенком выписали из Перинатального центра.

В начале апреля в инфекционное отделение Йошкар-Олинской городской больницы поступила беременная женщина с признаками коронавирусной инфекции. А на днях после проведенного лечения её с новорожденным ребенком выписали из Перинатального центра.Еще одна победа над коронавирусом. В Йошкар-Оле выписали из больницы женщину, которая заразилась во время беременности. Врачи рассказывают: ситуация была очень серьезной.За состоянием пациентки наблюдали сразу несколько специалистов. В том числе врач-инфекционист и акушер-гинеколог. Тактику лечения согласовывали со специалистами Национального медицинского исследовательского центра акушерства, гинекологии и перинатологии. Усилия оправдались.Сейчас мама и новорожденная девочка уже дома. За ними наблюдают педиатр и участковый врач поликлиники. Тем временем в стационарах Марий Эл — остаются еще более двухсот пациентов.Медики республики борются за жизнь и здоровье каждого. Усилия оправдываются: уже Выздоровели 79 человек.