Мексика приостановит добычу нефти на 19 новых месторождениях, заявил президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор.

Мексика приостановит добычу нефти на 19 новых месторождениях, заявил президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор. "Когда нефть ничего не стоит, мы можем закрыть клапаны", — отметил он.Разработка этих месторождений началась в прошлом году, было пробурено свыше 200 скважин. Сейчас на мировом рынке избыток нефти в 20-30 миллионов баррелей в сутки: все нефтехранилища в мире на грани заполнения. Потребители отказываются от новых поставок, поэтому Мексика готовится сократить добычу.Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings 16 апреля 2020 года снизило суверенный рейтинг Мексики до нижней ступени инвестиционного уровня из-за опасений, что пандемия коронавируса в этом году вызовет "серьезную рецессию" во второй по величине экономике Латинской Америки. Агентство снизило рейтинг Мексики с "ВВВ" до "ВВВ-", прогноз — "стабильный". Fitch прогнозирует, что экономика Мексики сократится по крайней мере на 4% в этом году. Во втором полугодии, как ожидается, начнется восстановление экономики. Национальная нефтяная компания Pemex, обремененная долгами, "остается ключевым фактором риска, особенно с учетом резкого падения цен на нефть", предупреждает Fitch. Экономика Мексики сократилась на 0,1% в 2019 году. В этом году пандемия коронавируса грозит вызвать еще более резкий спад.Страны ОПЕК и государства-партнеры альянса (ОПЕК+) 12 апреля 2020 года заключили историческое соглашение о сокращении добычи на 9,7 миллиона баррелей в сутки, или 10% мировых поставок нефти. Это произошло после длительных консультаций, в которых приняли участие главы 23 государств. Если к ОПЕК+ присоединятся остальные нефтедобывающие страны, то сокращение достигнет 15-20 миллионов.После нескольких дней споров Мексика 12 апреля согласилась сократить добычу только на 100 тысяч баррелей в сутки вместо ожидавшихся 400 тысяч из общих условий сделки для всех.Сокращение добычи начнется 1 мая и продлится до конца июня. С июля до конца 2020 года темпы сокращения ОПЕК+ составят 7,7 миллиона баррелей, а с января 2021 года по апрель 2022 года — 5,8 миллиона баррелей в сутки при необходимости. Россия сократит добычу на 2,5 миллиона баррелей в сутки, а ранее добывала 11 миллионов. Сокращение отсчитывается от докризисного уровня — 6 марта.