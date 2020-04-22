Минфин 22 апреля провел крупнейшее с начала года размещение ОФЗ. Средняя цена на аукционе по ОФЗ-ПД серии 26229 с погашением 12 ноября 2025 года составила 105,8485% от номинала, средняя доходность - 5,99% годовых.

Минфин 22 апреля провел крупнейшее с начала года размещение ОФЗ. Средняя цена на аукционе по ОФЗ-ПД серии 26229 с погашением 12 ноября 2025 года составила 105,8485% от номинала, средняя доходность - 5,99% годовых.Всего Минфин продал бумаги на 86,667 миллиарда руб. по номиналу, спрос составил 141,246 миллиарда руб. по номиналу. Выручка от аукциона составила 94,35 миллиарда руб. Изначально цену отсечения устанавливали на уровне 105,72% от номинала, что соответствовало доходности на уровне 6,01% годовых.Облигации серии 26229 имеют 12 полугодовых купонных периодов, дата выплаты второго купонного дохода — 20 мая 2020 года.Основную часть спроса на аукционе, скорее всего, обеспечили российские банки, которые рассматривают ОФЗ как альтернативу кредитам, поскольку банки сократили выдачу кредитов населению и предприятиям.Минфин 22 апреля провел еще один аукцион ОФЗ, на котором предложил четырехлетние бумаги с переменным купоном, привязанным к ставке межбанковского рынка Ruonia (флоутеры). Аукцион признан несостоявшимся из-за отсутствия приемлемых заявок. Последний раз Минфин предлагал флоутеры 8 апреля, но тогда аукцион признали несостоявшимся по той же причине.