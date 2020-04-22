Министр финансов США Стивен Мнучин ожидает, что большая часть американской экономики будет перезапущена к концу августа, после того как вспышка коронавируса и связанные с ней ограничительные меры привели ко временному закрытию большинства предприятий в стране, передает Bloomberg.

Министр финансов США Стивен Мнучин ожидает, что большая часть американской экономики будет перезапущена к концу августа, после того как вспышка коронавируса и связанные с ней ограничительные меры привела ко временному закрытию большинства предприятий в стране, передает Bloomberg."Мы работаем в условиях, в которых мы собираемся открыть части экономики, и мы с нетерпением ждем — к тому времени, когда мы доберемся до лета, — открытия если не всей, то большей части экономики", — сообщил Мнучин.23 апреля законодатели палаты представителей США планируют принять документ о выделении еще $484 миллиардов в виде финансовой помощи, тем самым увеличив общий пакет средств в размере $2,2 триллиона, закон о котором был подписан менее четырех недель назад.В конце концов малые предприятия США получат доступ к более чем $600 миллиардам в виде федеральной помощи через кредиты Управления по делам малого бизнеса.