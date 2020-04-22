В настоящий момент в Башкирии зафиксирован 371 случай заболевания коронавирусной инфекцией. Из них 242 жителя региона проходят лечение в медучреждениях. Об сообщает ГТРК Башкортостан со ссылкой на областное Министерство здравоохранения.

В настоящий момент в Башкирии зафиксирован 371 случай заболевания коронавирусной инфекцией. Из них 242 жителя региона проходят лечение в медучреждениях. Об сообщает ГТРК "Башкортостан" со ссылкой на областное Министерство здравоохранения.87 человек находятся на амбулаторном лечении. У них заболевание проходит в легкой форме. 14 пациентов выписаны домой. За весь период пандемии в регионе выздоровели 34 человека, 14 — умерли.Большая часть погибших - люди старше 60 лет. Одному пациенту было 33 года. У всех были сопутствующие заболевания – диабет, онкология на последних стадиях и сердечно-сосудистые заболевания.За последние сутки с внебольничной пневмонией в регионе госпитализировали 78 человек. Все сдали анализы на COVID-19.