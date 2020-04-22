Крупнейшая в мире независимая компания по хранению нефти заявила, что пространство для хранения сырой и переработанной нефти трейдеров практически исчерпано в результате быстро расширяющегося переизбытка, вызванного COVID-19, пишет Bloomberg.

Крупнейшая в мире независимая компания по хранению нефти заявила, что пространство для хранения сырой и переработанной нефти трейдеров практически исчерпано в результате быстро расширяющегося переизбытка, вызванного COVID-19, пишет Bloomberg."Доступные мощности для хранения нефти почти полностью распроданы в наших терминалах", — заявил в интервью Жерар Полидес, финансовый директор Royal Vopak NV из Роттердама.По его словам, для Vopak доступные мощности по всему миру, которые сейчас не используются, оказались почти полностью исчерпаны, причем аналогичная ситуация наблюдается по всему миру.Компания стремится как можно быстрее завершить техническое обслуживание, чтобы освободить больше мощностей.Мировой спрос на нефть рухнул с беспрецедентной скоростью, потому что коронавирус вызвал массовую остановку глобальных транспортных систем и нанес ущерб мировой экономике.Из-за неспособности производителей идти в ногу с тенденциями быстро возник переизбыток нефти и топлива.Майские фьючерсы на сырую нефть в США переместились на отрицательную территорию — это означало, что трейдеры фактически готовы платить людям, чтобы они забирали нефть.Основной причиной такого стремительного падения котировок нефти аналитики назвали опасения по поводу мощностей для хранения нефти.Как сообщалось ранее, 21 апреля мировые котировки нефти ускорили снижение в три раза из-за панических ожиданий переполнения нефтехранилищ в США и Европе. Паника началась около полудня.Нефть сорта Brent снизилась на 8,5% до $23,56 к 10:30 мск, к 13:00 мск цена уже снижалась почти на 26% до $18,57 согласно данным торгов международной биржи в Лондоне (ICE).Цена барреля американского сорта WTI (июньские контракты) снижалась на 0,5% до $20,55 к 10:30 мск, а к 13:00 мск его цена рухнула на 28% до $15,9.