Премьер-министр Михаил Мишустин раскритиковал губернаторов, которые формально отнеслись к исполнению поручений президента Владимира Путина относительно мер по борьбе с пандемией коронавируса.

Премьер-министр Михаил Мишустин раскритиковал губернаторов, которые формально отнеслись к исполнению поручений президента Владимира Путина относительно мер по борьбе с пандемией коронавируса.К сожалению, несмотря на серьезность положения, многие руководители субъектов отнеслись к этой задаче формально, отметил Мишустин. Остается меньше недели, чтобы эти поручения выполнить, подчеркнул глава правительства.Работу ряда губернаторов вряд ли можно признать удовлетворительной, пояснил Мишустин. Прежде всего речь идет о выполнении поручений по обеспечению медицинских организаций необходимым оборудованием. Срок исполнения поручений истекает 28 апреля.Мишустин напомнил, что в январе центр запросил у глав регионов сведения о состоянии местных медицинских учреждений и расчеты для оказания финансовой помощи, которая требуется для расширения коечного фонда. На эти цели регионы получили более 33 миллиардов руб.Оказалось, что сведения от некоторых регионов не подтвердились, отметил Мишустин. Это привело к тому, что правительству пришлось уточнять потребности по обеспечению и оснащению коечных мест.По сведениям оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в России отмечены 57999 случаев заражения, выздоровели 4420 человек, умерли 513 человек.