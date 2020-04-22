Концентрация усилий на борьбе с коронавирусом не должна приводить к тому, что людям с другими заболеваниями будут отказывать в медицинской помощи.

Концентрация усилий на борьбе с коронавирусом не должна приводить к тому, что людям с другими заболеваниями будут отказывать в медицинской помощи.Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировал председатель правительства России Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета по противодействию распространению коронавирусной инфекции.Он предостерег от ситуации, которую в народе называют "одно лечим, а другое калечим", напомнив, что отечественное здравоохранение не должно в период пандемии забывать о пациентах с другими тяжелыми заболеваниями, требующих постоянного лечения.Премьер-министр попросил руководителей медицинских учреждений не отказывать таким людям во врачебной помощи, поскольку по его словам, от этого зависит жизнь и здоровье тысяч россиян.Говоря о мерах, направленных против распространения коронавирусной пневмонии, Мишустин отметил, что в регионах работа должна вестись не для отчетных показателей, а для людей, которые должны быть уверены в том, что если что, скорая прибудет вовремя, а клиника сможет принять заболевшего и оказать ему своевременную квалифицированную помощь.По состоянию на 22 апреля в России зарегистрированы 57 999 случаев инфицирования COVID-19, из них 5236 за минувшие сутки. 4420 человек выздоровело, 513 скончались.