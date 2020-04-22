Почти 30 человек выписаны после COVID-19 из полевого госпиталя в Бергамо. Еще 41 пациент продолжают лечение под присмотром итальянских и российских специалистов. Профессионализм наших медиков высоко оценил начальник полевого госпиталя.

Почти 30 человек выписаны после COVID-19 из полевого госпиталя в Бергамо. Еще 41 пациент продолжают лечение под присмотром итальянских и российских специалистов. Профессионализм наших медиков высоко оценил начальник полевого госпиталя.В разговоре с журналистами, Оливьеро Волотти особо отметил пунктуальность и дисциплинированность российских военных специалистов. Им отдают самых сложных пациентов, при этом на сегодняшний день нет ни одного погибшего. Российские врачи обмениваются опытом с иностранными коллегами. В состав интернациональных бригад входят специалисты различных медицинских областей. Совместно они приняли на лечение 70 пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщает телеканал "Россия 24".