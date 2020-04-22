Легендарный инвестор Марк Мобиус заявил о том, что пандемия привела к переосмыслению бизнесом производственных схем. Закрытие границ вынудило многих задуматься о размещении производства “поближе к дому∎.

Легендарный инвестор, основатель Mobius Capital Partners, Марк Мобиус в интервью CNBC заявил о том, что пандемия привела к переосмыслению бизнесом производственных схем. Закрытие границ вынудило многих задуматься о размещении производства “поближе к дому”.Предприниматели уже сейчас думают о том, как минимизировать дальнейшие потери от подобных форс-мажоров, отмечает эксперт. И один из вариантов: исключить Китай из цепочки поставок.“Многие компании и многие люди, зависящие поставок из Китая, теперь задумываются и начинают максимально диверсифицировать свою цепочку поставок, чтобы все было ближе к дому”, — пояснил Мобиус. По мнению инвестора, в случае с американскими компаниями это могут быть производственные площадки на территории США, или хотя бы в Мексике и Канаде. Но ими производители, естественно, не ограничатся.“В конце концов, я думаю, что будет диверсификация, когда эти цепочки поставок будут перемещены в такие места, как Вьетнам, Бангладеш, Турция и даже Бразилия”, – добавил “ветеран инвестрынка”.С Мобиусом согласны и другие эксперты, опрошенные CNBC. Так Ричард Мартин из IMA Asia отметил, что начатый еще до пандемии процесс переноса производства, после нее будет набирать обороты: многие компании займутся реструктуризацией цепочек поставок. Речь идет в том числе о таких отраслях как фармацевтика, сельское хозяйство и энергетика: ограничение глобальной логистики в буквальном смысле посадило на мель многих представителей этих направлений бизнеса.