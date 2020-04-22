Оперативники задержали 32-летнего мужчину в момент попытки сбыта 60 пластиковых пятилитровых канистр этилового спирта стоимостью 120 тысяч рублей...

«Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Москве пресекли незаконный оборот этилового спирта", – сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по г. Москве Екатерина Гузь.Оперативниками задержан 32-летний мужчина в момент попытки сбыта 60 пластиковых пятилитровых канистр этилового спирта стоимостью 120 тысяч рублей. При осмотре его автомобиля было обнаружено и изъято еще 40 литров спиртосодержащей продукции.По данному факту СЧ по РОПД СУ УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 171.3 УК РФ «Незаконные производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции».В результате проведения комплекса оперативно-следственных мероприятий в гаражном боксе злоумышленника было обнаружено и изъято еще 167 литров этилового спирта.В настоящее время фигуранту предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Сотрудниками полиции проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств противоправной деятельности гражданина.Управление экономической безопасности и противодействия коррупции(495) 950-45-26 и (495) 950-44-73