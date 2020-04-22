Почти 21 тысяча московских компаний получат от столичных властей помощь и льготы в объеме более 170 миллиардов руб., заявил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Почти 21 тысяча московских компаний получат от столичных властей помощь и льготы в объеме более 170 миллиардов руб., заявил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Московские предприятия получили льготы по налогу на имущество, налогу на прибыль, а также транспортному и земельному налогам. Некоторые категории предпринимателей уплачивают налоги по упрощенной и патентной системе налогообложения с пониженной ставкой, отмечает сайт mos.ru.
Индивидуальным предпринимателям предоставлены налоговые каникулы на два года.
Правительство Москвы приняло три пакета антикризисных мер объемом более 70 миллиардов руб. Эти меры помогут компаниям уменьшить издержки.
Речь идет о продлении сроков уплаты налога на имущество, торгового сбора, освобождении от платежей за аренду городского имущества, субсидирование малого и среднего предпринимательства (МСП).
Приняты меры для поддержки строительной отрасли, а также меры, поощряющие арендодателей снижать арендную плату для компаний в отраслях, которые сильно пострадали от распространения коронавируса.
Правительство Москвы разрабатывает следующий антикризисный пакет мер с учетом предложений предпринимателей.