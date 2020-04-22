Почти 21 тысяча московских компаний получат от столичных властей помощь и льготы в объеме более 170 миллиардов руб., заявил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Почти 21 тысяча московских компаний получат от столичных властей помощь и льготы в объеме более 170 миллиардов руб., заявил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.Московские предприятия получили льготы по налогу на имущество, налогу на прибыль, а также транспортному и земельному налогам. Некоторые категории предпринимателей уплачивают налоги по упрощенной и патентной системе налогообложения с пониженной ставкой, отмечает сайт mos.ru.Индивидуальным предпринимателям предоставлены налоговые каникулы на два года.Правительство Москвы приняло три пакета антикризисных мер объемом более 70 миллиардов руб. Эти меры помогут компаниям уменьшить издержки.Речь идет о продлении сроков уплаты налога на имущество, торгового сбора, освобождении от платежей за аренду городского имущества, субсидирование малого и среднего предпринимательства (МСП).Приняты меры для поддержки строительной отрасли, а также меры, поощряющие арендодателей снижать арендную плату для компаний в отраслях, которые сильно пострадали от распространения коронавируса.Правительство Москвы разрабатывает следующий антикризисный пакет мер с учетом предложений предпринимателей.