Судимый за разбой и убийство москвич пырнул ножом заступившегося за свою девушку соседа по подъезду в Митине. Мужчину задержали через полчаса в своей квартире, признавать свою вину он отказался.

Судимый за разбой и убийство москвич пырнул ножом заступившегося за свою девушку соседа по подъезду в Митине. Мужчину задержали через полчаса в своей квартире, признавать свою вину он отказался, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.Стычка произошла поздним вечером возле подъезда многоэтажки на Пятницком шоссе, а ее причиной, как можно судить по кадрам, стала домашняя собака, которая облаяла возвращавшуюся домой пару и напугала девушку. Слово за слово соседи перешли к силовому выяснению отношений, но тут хозяин пса вытащил из кармана нож и несколько раз ударил им противника.Пострадавшего доставили в больницу, его обидчика быстро вычислили и задержали, при обыске нашли и нож, которым он орудовал.Подозреваемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью взяли под стражу, своей вины он не признал. Около 40 лет назад мужчина был судим за разбойное нападение и убийство.