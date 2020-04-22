Пандемия коронавируса повлияла на переработку мусора. Требования к дезинфекции выросли, кроме того, увеличилось количество медицинских отходов. Как отрасль справляется с новыми вызовами?

Пандемия коронавируса повлияла на переработку мусора. Требования к дезинфекции выросли, кроме того, увеличилось количество медицинских отходов. Как отрасль справляется с новыми вызовами?Моют, затем дезинфицируют: обеззараживание мусорных баков и автомобилей, которые работают в жилом секторе Воскресенска — процедура ежедневная. Обработку антисептиками проводят как на базе, так и в мобильной установке, расположенной прямо на площадке по сбору мусора."Каждые сутки машина обрабатывает 250-500 контейнеров для отходов. Весь процесс происходит прямо на контейнерной площадке . Емкости загружают в кузов резервуара, весь процесс происходит внутри машины", — поясняет начальник отдела логистики компании "ЭкоЛайн" Алексей Сапожников.Эпидемиологическая обстановка диктует свои правила, поэтому приспосабливаются региональные операторы по-разному. В Брянской области, к примеру, в борьбу с коронавирусом включились, освоив новый сектор. Теперь предприятие утилизирует медицинские отходы из центров, где лечат больных коронавирусом. Водитель, он же грузчик – в защитном костюме. Сначала он взвешивает, затем помещает баки в специальный автомобиль. Обезвреживают или, проще говоря, сжигают медицинские отходы в специальной установке-инсинераторе. Камера закрытая, поэтому выход вируса за пределы металлического короба невозможен. Сейчас оператор обслуживает областной центр, запускает установку дважды в день. При этом мощности готовы наращивать.Генеральный директор регионального оператора по обращению с ТКО в Брянской области АО "Чистая планета" Владимир Чашников отмечает: "Если раньше использовался только инсинератор для обезвреживания медицинских отходов , то в связи с эпидемиологической ситуацией и увеличением объемов отходов стали использовать пиролизную установку, которая раньше использовалась для утилизации других отходов".Упаковки от готовой еды, хлам из подвалов, отходы после ремонта и многое другое. Результат досуга на самоизоляции — тонны мусора на контейнерных площадках. Объемы отходов в регионах выросли на 70 процентов. Чтобы вывезти весь мусор, необходимо перестроить логистику и графики.Нагрузка теперь больше, а вот доходы — меньше. Многие компании, предприятия и офисы закрыты, вывозить на сортировочные пункты оттуда попросту нечего, а между тем договоры на оказание услуг подписаны. Чтобы поддержать коммерсантов, крупнейший в Красноярском крае оператор обнулил тарифы. В список попали более 600 компаний.Директор ООО "Красноярская рециклинговая компания Илья Ильин рассказывает: "Мы пересчитаем автоматически весь этот период времени, обнулим счета. Тем организациям, которые нам письма присылают и показывают ,что они не работают согласно распоряжения, мы делаем перерасчет с того периода времени и по тот, который они нам указывают".Но и операторов есть кому поддержать. Так, на Ставрополье мусорная компания в лизинг обновила весь автопарк, благодаря этому удалось сохранить льготные тарифы на прошлогоднем уровне. А в подмосковных Люберцах завод по производству контейнеров теперь отгружает заказчикам продукцию с отсрочкой оплаты, при этом увеличивая выпуск и разрабатывая новые варианты баков для бесконтактного сбора мусора.