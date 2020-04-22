22.04.2020

2020-04-22 12:55:03

На канале Россия 23 апреля в эфир выйдет новый выпуск популярного скетч-шоу 100ЯНОВ

23 апреля на телеканале «Россия 1» состоится показ нового выпуска скетч-шоу «100ЯНОВ». В этот раз главной темой программы станут отношения между мужчиной и женщиной, живые, эмоциональные, страстные, а иногда и токсичные, но всегда настоящие. А сам Юрий Стоянов перевоплотится как никогда. Мы узнаем его в образах алчной официантки в придорожном кафе и горе-муже, который прибегнет к ролевым играм, чтобы вернуть былую страсть. Он «станет» изобретателем робота-любовника и московской пенсионеркой, которая знает всё о сайтах знакомств, страстным работником завода на свидании с красавицей и депутатом с очередной инициативой, романтичной проводницей, горячим стриптизёром и даже Галилео Галилеем!

По традиции вместе с неподражаемым Юрием Стояновым в программе примут участие другие знаменитые артисты. Мария Аронова покажет, как можно отомстить бывшему, сидящему за соседним столиком в кафе. Владимир Стержаков, Валерий Афанасьев и Александр Чернявский выложат семейный тайны на собрании анонимных подкаблучников. Следователь Михаил Ефремов поможет отыскать пропавшую в торговом центре супругу, что как раз нужно Яну Цапнику, который изнемогает от походов по магазинам с женой. Юлия Ауг поведает секреты успешного свидания. Суеверная судья Ольга Тумайкина признается, как вычислить грабителя по звёздам и кофейной гуще. Михаил Тарабукин, наконец, решится на предложение своей девушке Ольге Кузьминой. Сотрудник брачного агентства Олег Кассин посоветует, какой муж подойдёт женщине с жёстким характером. Юрий Стоянов поделился рецептом хорошего настроения в домашних условиях: «Сейчас у людей на всей планете очень много тревог, и это состояние доминирует. С одной стороны, кажется, что идея искусственно насытить себя юмором очень странная, но с другой – без него не обойтись! Ведь есть исследования, которые доказывают, что здоровый смех на медицинском уровне меняет анализы в лучшую сторону. Я считаю юмор частью терапии, но уже в масштабах страны. Мне очень хочется заполнить этот час в сутках хорошим юмором, идущим от сердца, от ума и

от понимания настроений людей, с которыми ты живёшь в одной стране. Хочется, чтобы люди увидели кусочек той жизни, которая уже далеко: когда мы целовались, обнимались, чокались, путали свой фужер с фужером товарища... Это не просто ностальгия, как было до пандемии. Это ещё мысли о том, как будет после окончания. По моему мнению, в этом и есть главный позитивный эффект хорошей весёлой программы: в самоидентификации себя с тем, какими мы были и какими мы будем, а не с тем, какие мы сейчас».

Проверить на себе эффект смехотерапии от маэстро Юрия Стоянова можно уже в этот четверг, 23 апреля в 23:20 на телеканале «Россия».