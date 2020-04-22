У россиянина, который находится на борту круизного лайнера Costa Atlantica в японском порту Нагасаки, подтвержден коронавирус. Всего там заразились 34 человека, все они являются членами команды.
У россиянина, который находится на борту круизного лайнера Costa Atlantica в японском порту Нагасаки, подтвержден коронавирус.
Посольство РФ в Токио внимательно следит за тем, чтобы ему оказывалась квалифицированная медицинская помощь. По оценке врачей, сейчас его состояние опасений не вызывает. Посольство оказывает российскому гражданину все возможное содействие.
Судно Costa Atlantica зашло в порт Нагасаки 25 марта для ремонта. В конце апреля оно должно было покинуть порт. Однако у одного из членов команды был обнаружен новый тип коронавирусной инфекции. В настоящее время диагноз подтвердился у 34 человек из 623 находящихся на судне. Все они являются членами команды лайнера, пассажиров на нем нет, передает РИА Новости.
Ранее у берегов Японии полтора месяца стоял круизный лайнер Diamond Princess. На борту судна было выявлено 712 заразившихся, 13 из них скончались.