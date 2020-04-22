У россиянина, который находится на борту круизного лайнера Costa Atlantica в японском порту Нагасаки, подтвержден коронавирус. Всего там заразились 34 человека, все они являются членами команды.

У россиянина, который находится на борту круизного лайнера Costa Atlantica в японском порту Нагасаки, подтвержден коронавирус.Посольство РФ в Токио внимательно следит за тем, чтобы ему оказывалась квалифицированная медицинская помощь. По оценке врачей, сейчас его состояние опасений не вызывает. Посольство оказывает российскому гражданину все возможное содействие.Судно Costa Atlantica зашло в порт Нагасаки 25 марта для ремонта. В конце апреля оно должно было покинуть порт. Однако у одного из членов команды был обнаружен новый тип коронавирусной инфекции. В настоящее время диагноз подтвердился у 34 человек из 623 находящихся на судне. Все они являются членами команды лайнера, пассажиров на нем нет, передает РИА Новости.Ранее у берегов Японии полтора месяца стоял круизный лайнер Diamond Princess. На борту судна было выявлено 712 заразившихся, 13 из них скончались.