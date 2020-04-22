На подключавшегося к школьным онлайн-занятиям и разыгрывавшего преподавателей и учеников пранкера завели уголовное дело за срыв уроков. В сообщении СКР по Санкт-Петербургу отмечается, что соответствующие записи появились в соцсетях 27 марта и 6 апреля, а их автором значится Артур Амаев, известный под ником Russia Paver.

На подключавшегося к школьным онлайн-занятиям и разыгрывавшего преподавателей и учеников пранкера завели уголовное дело за срыв уроков. В сообщении СКР по Санкт-Петербургу отмечается, что соответствующие записи появились в соцсетях 27 марта и 6 апреля, а их автором значится Артур Амаев, известный под ником Russia Paver.Организатор розыгрышей, как можно судить по кадрам, подключался к трансляциям в Zoom, представлялся сотрудником Министерства образования или сидящим в тюрьме отцом одного из школьников, после чего либо шутками срывал урок, либо "вел себя вызывающе и хамил".В начале недели ведомство предупредило о намерении карать вмешивающихся в дистанционное обучение шутников, причем речь шла даже об уголовной ответственности. На Амаева завели дело по статье "Неправомерный доступ к компьютерной информации", задержать его пока не удалось.